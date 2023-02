Hasselt

Wie vandaag een energiecontract afsluit, betaalt voor elektriciteit gemiddeld 1.400 euro per jaar (voor 3.500 kWh) en voor gas 1.940 euro per jaar (voor 17.000 kWh). Maar wat is precies het aandeel energie in die elektriciteits- en gasprijs? En wat betaal je aan netkosten en heffingen?