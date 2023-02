Axel Merckx vindt de liefde bij 25 jaar jongere ex-wereldkampioene

Axel Merckx (50) maakte van valentijn gebruik om via Instagram zijn nieuwe liefde te onthullen. Onze landgenoot vormt een koppel met Chloe Dygert, die op 1 januari 26 kaarsjes mocht uitblazen. In 2019 kroonde de Amerikaanse zich nog tot wereldkampioene tijdrijden. Een jaar later maakte ze een horrorcrash tijdens het WK tijdrijden in Imola, waarna ze contact opnam met Wout van Aert. Onze landgenoot had een jaar eerder ook een horrorcrash in de Tour achter de rug.

