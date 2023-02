Beperking opwarming aarde tot 1,5 graad nog slechts op “wonderbaarlijke” wijze te bereiken

Het doel om de opwarming van de aarde tot slechts 1,5 graad te beperken, zoals in het klimaatakkoord van Parijs werd vastgelegd, wordt steeds uitzichtlozer. Een en ander kan alleen nog op “wonderbaarlijke” manier bereikt worden. Dat heeft Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dinsdag voor de VN-Veiligheidsraad gezegd.

Guterres sprak voor het machtigste VN-gremium over de gevaren van de stijgende zeespiegel. De situatie zou bij een opwarming van meer dan twee graden volledig uit de hand kunnen lopen, luidde het. Landen zoals Bangladesh, China, India en Nederland lopen in het bijzonder gevaar, net als bijna 900 miljoen mensen wereldwijd, die in kustgebieden wonen.