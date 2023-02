Man die op Dwayne Johnson lijkt, wordt behandeld als beroemdheid

The Rock bij de Grammy’s — © Getty Images via AFP

De Italiaan had eerst niet door dat hij op The Rock lijkt. “Maar ik zag het wel toen anderen het opmerkten”, zegt Muratore. Dat was tien jaar geleden. Een vriend zag best veel overeenkomsten tussen Muratore en The Rock.

Daarna werd hij vaker aangesproken op straat. “Mensen vroegen mij overal om foto’s”, zegt Muratore. “In een hotel, in restaurant, op het strand; het gebeurt constant. Iemand heeft me zelfs een kwartier op straat achtervolgd. Dat was een beetje stressvol.”

Nu wordt hij overal herkend als The Rock, zelfs als mensen de echte net in de bioscoop hebben gezien. “Ik ging naar een film waarin The Rock speelde”, zegt Muratore. “Aan het eind waren er alleen nog een paar kinderen en toen het licht aan ging, schreeuwden ze: ‘The Rock, The Rock!’ Toen rende iedereen terug naar de zaal om een foto te maken.”

Af en toe vertelt de Italiaan dat hij niet echt The Rock is. “Soms willen ze dan alsnog een foto”, zegt Muratore. “Maar vaak speel ik mee. Ik stop graag om een foto te maken.”

Om nog meer op The Rock te lijken heeft Muratore vijftig tattoos op zijn armen laten zetten. Hij werkt parttime als acteur en hoopt daarmee meer kans te hebben om de rol van The Rocks ‘body double’ the krijgen. Muratore zegt dat hij deze rol ooit had gekregen voor een Hollywoodfilm, maar dat ze droom werd verwoest door de pandemie.

Een bokswedstrijd met de voormalig-worstelaar ziet Muratore ook wel zitten. “Ik doe aan Thaiboksen”, zegt hij. “Als ik hem daarin kan uitdagen denk ik dat ik een kans heb. Mijn moeder denkt dat ik zou winnen.”