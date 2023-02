Roger Schmidt en João Mário zien Club Brugge niet als tussendoortje voor Benfica: “Dat het niet loopt in België? Daar zijn wij niets mee”

Benfica krijgt een gouden kans om door te storten naar de kwartfinales in de Champions League. Zo zien ze het in Portugal. Wat ze van de verdedigende problemen vinden bij Club Brugge? Of de slechte resultaten in eigen land? Coach Roger Schmidt en sterkhouder João Mário bleven rustig tijdens de persbabbel in Jan Breydel. “Club zal zich niets aantrekken van hun situatie in België”, aldus Schmidt.

Neen, ze zien het niet als een pleziertripje. Dat gaat ook moeilijk wanneer je naar België reist terwijl je woont en werkt in Lissabon. Alle gekheid op een stokje: Benfica ziet Club Brugge niet als een hapje. Coach Roger Schmidt, ex-PSV en in het verleden ook trainer van Bayer Leverkusen en RB Salzburg, heeft de groepsfase ook gevolgd. “Ze hebben daar afgerekend met Leverkusen en Atlético, dus het wordt niet makkelijk. Club zal woensdagavond niet bezig zijn met de Jupiler Pro League, wel met ons”, aldus Schmidt. “Dat ze in een moeilijke periode zitten? Wat er gebeurt in België, daar zijn wij niets mee. Ze zullen enorm gemotiveerd zijn om ons aan te pakken.”

João Mário, bezig aan een fantastisch seizoen, trad zijn trainer bij. “Het is een Champions League-wedstrijd, kijk naar wat er in de groepsfase is gebeurd”, aldus de Portugees. “Ze waren heel goed. Dit blijft hetzelfde team. Het is een mix van ervaring met jong talent, en ze spelen thuis. Het wordt een hele moeilijke wedstrijd. Alleen een uitstekend Benfica zal kunnen winnen.”

© BELGA

Weerzien met Yaremchuk

Waar het fout kan lopen voor Benfica, volgens hen? “Club Brugge is een ploeg met veel kwaliteit en snelheid voorin”, weet Schmidt. “We zullen moeten opletten, want het kan een match zijn waar beide teams op zoek gaan naar goals. Het is ondertussen ook drie maanden geleden dat we nog speelden in de Champions League.”

En ze kennen natuurlijk ook hun oude vriend Yaremchuk nog, vorig seizoen goed voor negen goals en zeven assists bij Benfica. Ook al rendeerde zijn transfer van 16 miljoen euro nog niet: van onderschatting is geen sprake. “Roman is een goede vriend, maar ook een mooie mens. En hij heeft ons geweldig geholpen”, geeft João Mário nog mee. “Ik hoop enkel maar dat hij geen goals maakt tegen ons. Voor de rest wens ik hem het beste toe. (lacht)”