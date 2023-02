Onze tv-tips: nieuw leven, Limburgse advocaten en Matt Damon

Midwives

Canvas, wo, 23u

Twee vroedvrouwen, een boeddhiste en een moslima, doen hun job zij aan zij in een etnisch strikt verdeeld gebied. Ze werken in Myanmar, in een geïmproviseerde kliniek in het westen van het land. Daar dienen ze zorgen toe aan Rohingya, in de staat Rakhine. Vijf jaar lang volgen we hun strijd, hoop en dromen te midden van toenemende chaos en geweld. Een aangrijpend verhaal. (tove)

Danni Lowinski

VTM Gold, wo, 20.35u

Het is nu haast een onmogelijke zaak, maar 10 jaar geleden slaagde VTM er nog in om live meer dan 1 miljoen kijkers te lokken met een fictiereeks. Rond 2012 speelde Nathalie Meskens de pannen van het dak in de Limburgs getinte fictiereeks over de eigenzinnige advocate Danni Lowinski, die haar kantoor had in een Genks winkelcentrum. Herbeleef haar avonturen vanaf het prille begin. (tove)

The talented Mr. Ripley

VTM3, wo, 22.35u

Over een man die naar Italië wordt gestuurd om een rijkeluiszoon terug naar Amerika te halen. Maar de man ontdekt er het leven waar hij altijd van droomde. Hij vermoord de rijkeluiszoon en neemt zijn leven over. Mooie beelden van het culturele Italië passeren de revue en brengen sfeer in de film. Ook de soundtrack is deze keer een pluspunt. Matt Damon speelt op niveau. (tove)