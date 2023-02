Geneesmiddel Avastin in de loop van het jaar terugbetaald

Het geneesmiddel Avastin zal in de loop van dit jaar terugbetaald worden in ons land. Dat kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag aan in de Kamercommissie Volksgezondheid.

Het middel wordt gebruikt bij de behandeling van natte maculadegeneratie en staat centraal in een zaak rond het niet-naleven van de concurrentieregels.

Eind januari gaf de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) farmabedrijf Novartis een boete van bijna 2,8 miljoen euro wegens misbruik van machtspositie. De zaak draait rond het product Lucentis voor de behandeling van een netvliesaandoening. De feiten dateren al van 2013-2015. Het Zwitserse Novartis zou toen samen met een ander Zwitsers farmabedrijf, Roche, zijn machtige positie hebben misbruikt. Roche wordt echter niet beboet. Novartis bleef volgens de BMA ten onrechte waarschuwen voor risico’s bij het gebruik van het veel goedkopere middel Avastin van Roche, dat oorspronkelijk een kankermedicijn was, maar even doeltreffend bleek tegen de netvliesaandoening.

Vandenbroucke herhaalde in antwoord op een interpellatie van Catherine Fonck (Les Engagés) et vragen van Sofie Merckx (PVDA), Kathleen Depoorter (N-VA) en Dominiek Sneppe (Vlaams Belang), dat hij het RIZIV sinds 2021 vraagt een akkoord te vinden voor de terugbetaling van Avastin. “Dat heeft veel tijd gekost”, erkende hij, verwijzend naar de vele juridische vragen die moesten worden uitgeklaard. De minister wees er ook op dat hij in 2021 het contract voor Lucentis niet meer verlengd heeft. Sinds april 2021 wordt dat geneesmiddel terugbetaald in het reguliere systeem en niet langer volgens de voorwaarden van de overeenkomst van 2012, die op 1 juli 2021 van kracht werd.

Off-label

De Vooruit-vicepremier verdedigde de houding van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten), dat het off-label gebruik van Lucentis niet had toegelaten. “Dit geeft aan wanneer er geen gelicentieerd alternatief is”, verduidelijkte hij.

“Ja, we hebben veel betaald voor een geneesmiddel, terwijl er een niet gelicentieerd alternatief bestond”, gaf Frank Vandenbroucke toe. De uitgaven bedroegen 34 à 35 miljoen bruto per jaar tussen 2013 en 2015. Dat liep op tot meer dan 50 miljoen tussen 2017 en 2020 met een piek van 61 miljoen in 2019.

Fonck en Depoorter betreurden dat Avastin, in tegenstelling tot in de buurlanden, nog steeds niet wordt terugbetaald. Depoorter en Merckx hekelden de houding van Vooruit in het dossier. De minister gaat niet in op de vraag om duidelijkheid over het contract terwijl in 2020 een wetsvoorstel van de partij unaniem werd goedgekeurd dat inzage mogelijk maakte van de omstreden onderhandelingen tussen de regering en geneesmiddelenbedrijven. Maar de wet geldt niet voor de conventies die voor de inwerkingtreding werden afgesloten.