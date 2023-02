Minister Demir wil snijden in taken van energieregulator

Terwijl Vlaams minister van Energie Zuhal Demir over het capaciteitstarief juridisch in de clinch ligt met energieregulator VREG heeft de N-VA-minister binnen de regering groen licht gekregen om de taken en bevoegdheden van de energieregulator in te perken. “We moeten toch ernstig bekijken of de slinger niet is doorgeslagen”, zegt Demir.

Minister Demir zegt dat ze binnen de Vlaamse regering het fiat heeft gekregen “om de taak van de regulator voor energie tot een strikt minimum te beperken en om te vormen tot één slanke regulator voor elektriciteit, aardgas, warmte en water”. Dat gebeurde afgelopen zomer al, maar geraakt nu pas bekend.

Demir wil bepaalde taken van de VREG, die strikt genomen niet bij de regulator hoeven te zitten voor de Europese regelgeving, daar ook weghalen. Voor de VREG zou dat betekenen dat er geknipt wordt in het takenpakket. De minister heeft het onder meer over het afleveren van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten, het beheer van de certificatendatabank, het toekennen van garanties van oorsprong en de opmaak van sociale statistieken.

Daarnaast heeft de N-VA-minister aan de Europese Commissie gevraagd of de bevoegdheden van de regulator “niet te sterk onttrokken zijn aan de democratische controle”. Op die vraag kreeg de minister nog geen antwoord. “We moeten toch ernstig bekijken of de slinger niet is doorgeslagen. Volgens mij is er toch sprake van een democratisch deficit als bijvoorbeeld de VREG hervormingen doet waar een meerderheid in het Vlaams Parlement, de vertegenwoordigers van het volk, tegen is”, aldus Demir.

De N-VA-minister doelt daarmee op de discussie over het capaciteitstarief dat de VREG tegen de wil van de minister en het parlement heeft ingevoerd. De minister is daarover in een rechtszaak verwikkeld met de VREG. Een uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep wordt verwacht uiterlijk tegen half maart.