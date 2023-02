Jérémy Doku komt stilaan weer op toerental na blessureleed en maakt indruk met zijn dribbels

Ondanks de 3-1-nederlaag van Stade Rennes tegen Toulouse afgelopen weekend was er toch een lichtpunten voor Rennes-coach Bruno Genesio. Onze landgenoot Jérémy Doku werkte immers een goede én een volledige partij af. De laatste keer dat Doku 90 minuten speelde, dateerde al van 1 mei 2021. Als eerste speler in de Europese topcompetitie dit seizoen vervolledigde hij tegen Toulouse bovendien tien of meer dribbels in één wedstrijd. Twaalf van zijn twintig ingezette dribbels waren succesvol tegen Toulouse. Hij gaf ook één sleutelpass, probeerde vijf keer op doel te schieten, raakte één keer de lat en gaf een voorzet die via een tegenstrever in doel belandde. Goed voor het enige doelpunt voor Rennes in de wedstrijd.

In totaal telt Doku 32 voorlopig geslaagde dribbels in de Ligue 1 dit seizoen. Met dat aantal moet hij slechts vijf spelers voor zich dulden. Lionel Messi (51) voert de lijst aan, daarna volgen Ludovic Blas (43), Téji Savanier (39), Neymar (34) en Sofiane Boufal (34).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Goed nieuws”, zag ook zijn coach Genesio na afloop. “We hadden het nog niet verwacht, maar hij maakte op veel momenten het verschil. Hij was intelligent en bracht veel variatie in zijn spel. Hij deed ook verdedigende inspanningen, wat een bemoedigend punt is. Hij moet doorgaan en in staat zijn om dit soort prestaties nog vaker te leveren”, vervolgde de coach.

Doku kende vorig seizoen veel blessureleed en liep aan het begin van het seizoen nog een spierblessure op, maar sinds eind oktober is hij weer fit.