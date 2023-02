“Eerlijk? Ik had niet gedacht dat ik dit seizoen nog Champions League zou spelen.” Maar kijk: negen maanden nadat het noodlot toesloeg, maakt Mats Rits (29) zich op voor de kraker tegen Benfica. En hopelijk voor Club Brugge is de middenvelder er ook in de terugmatch in Lissabon bij. “Maar als mijn vrouw moet bevallen, blijf ik natuurlijk thuis.”