Waar in Limburg eet je de lekkerste croque-monsieur? Topchef Yanaika: “Elke hap is enorm cheesy”

Twee geroosterde sneetjes brood met ham en kaas: de croque-monsieur - of tosti - staat op zowat elke lunchkaart in de Lage Landen. Wij stuurden topchef Yanaika Skrzyszkowiak op pad om het broodgerecht in tien zaakjes in Limburg te proeven: “Tussen eentje zaten zelfs twee soorten kaas.”

Dit is onze jury

Yanaika Skrzyszkowiak (42) staat achter het fornuis van The Black Knife, de culinaire zaak in Wellen die ze uitbaat met haar zakenpartner Niels Vranken. In 2008 nam ze deel aan de eerste editie van de tv-show Mijn Restaurant, waarna ze haar eigen restaurant Exquisa in Hasselt opende. Drie jaar na haar passage op televisie werd de Wellense bekroond met de titel BRU Ladychef of the Year en kwam ook haar eerste kookboek De keuken van de LadyChef uit.

Volgens Yanaika is de croque-monsieur een simpel maar veelzeggend gerecht: “Alles draait om het juiste brood en beleg. Al vind ik een fris slaatje bij een croque ook absoluut een must op restaurant.”

The Black Knife, Plattestraat 41 in Wellen. Open: wo t.e.m. vr 12 en 18.30 uur, za 18.30 uur. Info: www.theblackknife.be

1. Brasserie ‘t Binnenhof in Diepenbeek

Chef-kok Yanaika: “In deze recent vernieuwde brasserie gebruiken ze tramezzini - typische, driehoekige Venetiaanse sandwiches - en dat vind ik origineel. De croques zijn groot van stuk, mooi gelijkmatig gebakken en zeker niet te droog. Er zit wel veel meer kaas dan ham tussen het brood, waardoor ik de ham niet goed proef. Het slaatje op mijn bord is vers, maar ik mis een beetje meer dressing. De sinaasappel hoeft niet voor mij, maar dat is persoonlijke smaak. De prijs-kwaliteit is prima en ik heb meer dan genoeg gegeten.”

Prijs: 12 euro

Score: 7/10

Wijkstraat 37 in Diepenbeek. Open: di t.e.m. za. Info: www.binnenhofdiepenbeek.be

2. Croque & Roll in Hasselt

Chef-kok Yanaika: “De bediening is hier allerhartelijkst: ik voel me welkom. Of ik bruin of wit brood wil, kan ik niet kiezen. De croque wordt gemaakt met jonge kaas en ham, is perfect krokant en niet te droog. Ik krijg een dubbel exemplaar dat bestaat uit drie sneden brood: meer dan voldoende dus. De kommetjes met salade en vinaigrette staan al klaar, waardoor de blaadjes sla een beetje slap zijn geworden. De vinaigrette is ook zuur. Als de dressing à la minute zou worden toegevoegd, zou de sla veel knapperiger zijn.”

Prijs: 12,5 euro

Score: 7/10

Fruitmarkt 3 in Hasselt. Open: ma t.e.m. za. Info: www.croquenroll.be

3. Krok in Genk

Chef-kok Yanaika: “Krok is gespecialiseerd in alle soorten croques, maar ik ga uiteraard voor de klassieke croque-monsieur. Er word vers, dik gesneden boerenbrood gebruikt - ik mag kiezen tussen wit of bruin brood - en mijn croque wordt rijkelijk belegd. Er zit beenham en een combinatie van emmentaler en mozzarella tussen. Die extra mozzarella is zeker een pluspunt: elke hap is overdreven cheesy en lekker. Het gerechtje wordt leuk gepresenteerd: op een houten plank met ‘krantenpapier’, nachos en koolsla met yoghurtdressing. De sausjes - mayonaise en ketchup - worden in spuitbussen op tafel gezet. Fijn, aangezien je zo zelf kan kiezen hoeveel saus je neemt. Dit is de duurste croque, maar gezien de speciale producten is het wel een eerlijke prijs.”

Prijs: 13 euro

Score : 9/10

Stadsplein 2 in Genk. Open: ma t.e.m. za. Info: www.krokgenk.be

4. Maison Dix in Hasselt

Chef-kok Yanaika: “Ik mag kiezen tussen wit en bruin brood en krijg voor 11,6 euro een driedubbele croque met jonge kaas en kalkoenham voorgeschoteld. Alvast veel waar voor mijn geld dus! De croque is redelijk droog, omdat hij met boter werd ingesmeerd alvorens hij de oven inging. Het gerechtje wordt geserveerd met een lekker slaatje: groene sla, tomaatjes én rodekool. Er ligt alleen wel erg veel mayonaise op mijn bord. Al bij al zeker geen slechte croque, maar een beetje te droog voor mij.”

Prijs: 11,6 euro

Score : 7/10

Badderijstraat 10 in Hasselt. Open: wo t.e.m. ma. Info: https://www.maisondix.be/

5. Op de Noen in Hoeselt

Chef-kok Yanaika: “Tien euro is een scherpe prijs voor de driedubbele croque die voor mijn neus wordt gezet. De croque is belegd met jonge kaas en ham en ligt op een bord met een vers slaatje met onder meer koolsla, zongedroogde tomaatjes en dressing. Het brood is krokant aan de buitenkant en lekker zacht vanbinnen, ook zeker niet te droog. Van de spuitflessen mayo en ketchup die op tafel worden gezet ben ik fan: zo kies ik zelf de hoeveelheid saus. Noen is trouwens een redelijk nieuw zaakje in Hoeselt: het is er leuk vertoeven met een vlotte bediening!”

Prijs: 10 euro

Score : 8/10

Dorpsstraat 24 in Hoeselt. Open: vrij t.e.m. wo. Info: www.denoen.com

6. Dis & Dat in Genk

Chef-kok Yanaika: “Bij Dis & Dat werken ze met bagnat: een rond, plat broodje bereid met zuiderse olijfolie. Het resultaat is dus heel krokant en origineler dan een gewone croque. De dubbele croque is rijkelijk belegd en stilt mijn honger voor de rest van de namiddag. In het slaatje zit onder meer witloof, een eitje en komkommer. Bij de bestelling wordt gevraagd of we mayonaise, ketchup of een dressing met bieslook en mosterd willen. Ook voor het sausje dus punten voor de extra creatieve optie. Als ik punten op vriendelijkheid mocht geven, deelde ik hier een tien uit.”

Prijs: 11 euro

Score : 8/10

Stationsstraat 27 in Genk. Open: di t.e.m. za. Info: www.disendat.be

7. Tarte Tartin in Hasselt

Chef-kok Yanaika: “Dit is de goedkoopste croque in het rijtje. De presentatie is dan ook simpel: zoals je thuis zelf een croque zou maken. Het zaakje is erg huiselijk dus het plaatje klopt. Het beleg is niet superrijkelijk en de croque is een beetje droog. Ook hier kan ik trouwens kiezen tussen wit en bruin brood. Het slaatje is vers maar eenvoudig, ik mis een beetje vinaigrette. Omdat de prijs in verhouding tot de kwaliteit van het gerecht zo scherp is, deel ik toch een acht uit.”

Prijs: 7 euro

Score : 8/10

Walputstraat 19 in Hasselt. Open: do t.e.m. ma. Info: www.tarte-tatin.be

8. M-eating Place Kolmen in Alken

Chef-kok Yanaika: “Dit is een van de betere croques die ik mocht proeven. Hij werd gebakken in de pan, waardoor de buitenkant overal even krokant is en de binnenkant nog chewy. Er zit veel kaas en hesp tussen - zoals het hoort - en het brood is enorm lekker. De salade wordt geserveerd met mosterddressing en de saus die je kiest, krijg je in een klein potje op je bord.”

Prijs: 10,7 euro

Score : 9/10

Kolmenstraat 1325 in Alken. Open: ma t.e.m. vrij. Info: www.m-eatingplacekolmen.be

9. De Brasserie in Bilzen

Chef-kok Yanaika: “Mooie presentatie van de croque: het slaatje met rode biet en de dressing zitten in aparte kommetjes. De croque - met tramezzini-brood - werd redelijk donker gebakken tussen een grillplaat, maar is toch niet echt krokant. De dressing die bij de sla zit, is wel de beste die ik heb geproefd. Of er voor de rest een sausje - mayonaise of ketchup - bij moet, wordt niet gevraagd. Maar als je de vraag zelf stelt, zal het ongetwijfeld wel mogelijk zijn.”

Prijs: 12,5 euro

Score: 6/10

Markt 35 in Bilzen. Open: elke dag. Info: www.debrasseriebilzen.be

10. De Witte Vleugel in Oudsbergen

Chef-kok Yanaika: “Ik heb de keuze tussen wit, bruin en glutenvrij brood (voor 1,5 euro extra). Zelfs de garnituur wordt hier aangepast als je voor glutenvrij kiest. De croque wordt geserveerd met een grote, frisse salade en een potje aparte dressing. Er zitten geen andere sausjes bij, maar dankzij de smaakvolle salade met dressing mis ik die eigenlijk niet. De drie halve croques zijn rijkelijk belegd met beenham en jonge kaas. Als ik naar het totaalplaatje kijk, is dit de lekkerste croque die ik mocht proeven.”

Prijs: 12,40 euro

Score : 10/10

Hoogstraat 23 in Oudsbergen. Open: zo t.e.m. vrij. Info: www.dewittevleugel.be