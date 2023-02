Maar één vrouw in lijst van best verdienende entertainers van 2022, Genesis staat op 1

Forbes berekende op basis van de inkomsten voor belastingen welke tien artiesten vorig jaar het meest verdienden. Dit zijn ze, in dalende volgorde.

1/ Genesis: 230 miljoen euro

Genesis is een Britse popband met Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford, allemaal 72 jaar oud. Het gros van hun jaarinkomsten haalden ze uit de verkoop van hun cataloog – met daarin onder andere In the air tonight – aan Concord Music Group in september voor 300 miljoen (gefaseerd uit te betalen). Genesis verdiende daarbovenop ook nog eens aan hun tournee.

2/Sting: 210 miljoen

Ook de 71-jarige Britse oud-frontman van The Police, die later solo ging, maakte zijn fortuin vorig jaar met de verkoop van zijn cataloog, met daarin de hits Roxanne en Every breath you take. Universal Music betaalt (ook gefaseerd) 300 miljoen.

Tyler Perry. — © AFP

3/Tyler Perry: 175 miljoen.

De multigetalenteerde entertainer staat voor het tweede opeenvolgende jaar in de Forbes Top 10. Perry (53) is een acteur (Alex Cross en Star trek), regisseur (Temptation), producent en scriptschrijver van films, televisieprogramma’s (voor onder andere Oprah Winfrey) en theaterstukken (een reeks over Madea, een zwarte vrouw gespeeld door Perry zelf). Veel van zijn werk is voor Black Entertainment Television (BET).

South Park blijft een melkkoe. — © Photo12 via AFP

4/Trey Parker en Matt Stone: 160 miljoen.

Trey Parker en Matt Stone zijn de bedenkers van de comedy-reeks South Park. Vorig jaar is Paramount begonnen met gedurende zes jaar 935 miljoen uit te betalen voor de exploitatie van de 26 seizoenen.

5/James L. Brooks en Matt Groening: 105 miljoen

De bedenkers van The Simpsons passeerden langs de kassa toen ze de 30 seizoenen konden doorverkopen aan Disney+.

Onder andere met Bullet train verdiende Brad Pitt vorig jaar zijn inkomen. — © AFP

6/Brad Pitt: 100 miljoen.

Acteur Brad Pitt verdiende vorig jaar een 30 miljoen aan de films Bullet train, Babylon en The lost city. De rest van zijn 100 miljoen-inkomen komt van een aandelenverkoop van zijn productiehuis Plan B.

7/The Rolling Stones: 98 miljoen

Mick Jagger en co. komen net onder de 100 miljoen uit. Het gros daarvan hebben ze verdiend aan hun 15-daagse tournee doorheen Europa en aan de royalties van hun immense cataloog.

Avatar: Way of water, is nu al derde best verdienende film ooit. — © AP

8/James Cameron: 95 miljoen

Regisseur James Cameron heeft volgens Forbes een zeer lucratief contract gesloten rond Avatar: the way of water. Camerons loon zou gekoppeld zijn aan het succes van de film. Of: hoe meer kijkers, hoe meer loon. De Avatar-film van vorig jaar is nu al de derde meest verdienende film (na Avatar 1 en Avengers: Endgame) aller tijden.

9/Taylor Swift: 92 miljoen

Eindelijk, de eerste vrouw. Swift verdiende haar 92 miljoen vooral door albumverkoop en streaming. 2023 wordt allicht nog beter, want dan trekt ze op tournee door de VS, met 52 optredens.

Bad Bunny. — © AFP

10/Bad Bunny: 88 miljoen

De Puerto Ricaanse rapper die nu al voor het derde jaar op rij de meeste Spotify-streams – 18,5 miljard vorig jaar – scoort, sluit de lijst af. Bad Bunny verdiende vorig jaar goed aan zijn twee tournees en aan zijn deals met Adidas en Corona.