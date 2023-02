Fina uit Wellen dacht altijd dat ze vroeg ging sterven, nu viert ze 100ste verjaardag

Wellen

Josephine ‘Fina’ Stevens, met als roepnaam Fina, heeft haar 100ste verjaardag gevierd. Ze zag het levenslicht op 10 februari 1923 in Berlingen. Samen met haar broers Isidoor en Alfons groeide ze op in een gelukkig gezin waar ze de stiel van het boerenleven leerde kennen. Fina herinnert zich dat ze tijdens de oorlog vaak moesten schuilen. “Berlingen is toen flink gebombardeerd”, weet ze.

Samen met haar man Simon Missotten trok Fina naar Voort (nu Borgloon). “We gingen vaak te voet met de kinderkoets langs de kiezelweg naar mijn ouders in Berlingen”, vertelt ze daarover. Op hun boerderijtje bracht Fina haar vier kinderen groot. Ze zat nooit stil en hielp haar man zo goed ze kon. “Rust roest”, weet Fina. “Hard werken en ijverig bezig blijven is het beste wat een mens kan doen. Zo maakte ik elke week verse roomboter en had ik door de jaren heen mijn vaste klanten.”

In haar vrije tijd waren koken, bakken en breien Fina’s geliefkoosde bezigheden. “Mijn mooiste momenten vind ik ons gouden bruiloftsfeest met familie en vrienden, en later onze diamanten bruiloft met heel de dorpsgemeenschap van Voort erbij, om nooit te vergeten”, glundert ze.

Zelf heeft de 100-jarige altijd gedacht dat ze vroeg zou sterven. “Mijn moeder en mijn broers zijn vroeg gestorven. En zelf ben ik op 89 jaar, zwaar ziek zijnde, opgenomen geweest in het ziekenhuis. Maar ik ben goed hersteld en leg nog graag een kaartje met enkele medebewoners hier.”

Praktisch

Echtgenoot: Simon Missotten (overleden op 31 januari 2006)

Kinderen: Charly (77), Jean-Pierre (76), Jacqueline (71), Danielle (61)

Kleinkinderen: Els (52), Anja (51), Raf (51), Jo (50), Kathleen (49), Ward (48), Kristof (+), Jannick (35), Janice (29)

Achterkleinkinderen: Robin (30), Jeroen (26), Isaura (24), Jelle (21), Lukas (18), Thomas (16), Viktor (13), Jonas (12), Elena (2)

Achterachterkleinkind: Mason (4)

rudc