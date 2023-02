Jan Verheyen: “Bart heeft stommiteiten begaan en is daarvoor gestraft. Hij wil nu verder met zijn leven en dat kan blijkbaar niet”

Dinsdag raakte bekend dat Bart De Pauw (54) een wanhoopspoging heeft ondernomen. Een drastisch gevolg van een pijnlijke periode. “De straf die door de rechtbank is uitgesproken, was slechts een formeel topje van de ijsberg. Het is wat daaronder zit dat de situatie uitzichtloos maakt voor iemand als Bart”, reageert filmmaker Jan Verheyen, een goede vriend van de tv-maker.

“Het is een cocktail van verdriet, woede en schaamte die hem zover heeft gedreven.” Het waren de woorden van Ines De Vos kort nadat het nieuws bekendraakte dat De Pauw, haar echtgenoot, een zelfmoordpoging had ondernomen. De tv-maker werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert buiten levensgevaar. “Hij is al lange tijd in behandeling, het gaat met ups en downs”, zei ze aan persagentschap Belga.

“Als je zo’n nieuws verneemt over een vriend, is dat vreselijk”, zegt regisseur Jan Verheyen. “Al komt het ergens niet als de grootste verrassing. We kunnen ons niet inbeelden hoe deze affaire zijn hele leven bepaalt.”

Als een paria

In 2021, na een slopend en veelbesproken proces, werd De Pauw schuldig bevonden aan elektronische overlast en bedreiging. De VRT verbrak alle samenwerkingen met de tv-maker. Hij werd veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. Een jaar later voerde hij een burgerlijke procedure tegen de openbare omroep voor de rechtbank in Brussel, maar ook daar trok hij aan het kortste eind.

“Die uitgesproken straf is slechts een formeel topje van de ijsberg”, zegt Verheyen daarover. “Daaronder zit de publieke opinie, de media en het eigen vak. In de praktijk heeft Bart een beroepsverbod.” De Pauw maakt geen tv-programma’s meer sinds hij in opspraak kwam. “Hij mag niet meer doen wat hij het liefste doet: creatief bezig zijn met alles wat met tv te maken heeft. Hij is als het ware een paria geworden in de sector. Dat is allemaal het gevolg van een zeer pijnlijk proces, maar je kan zelf wel invullen hoe zijn gemoedstoestand is. Hij heeft het geluk dat hij kan terugvallen op de cocon van zijn gezin.”

Teleurgesteld in sector

Verheyen kan zich amper voorstellen wat zijn vriend moet doorstaan, zegt hij. “Ik weet dat het in periodes ging met hem. Soms gaat het beter, soms wat minder. Dit is duidelijk een mindere periode met een drastische wending. Het lijkt voor hem een uitzichtloze situatie, en dat moet ontzettend lastig zijn om te dragen.”

De regisseur zegt ook teleurgesteld te zijn door het vak, de sector die hij gemeen heeft met De Pauw. “In ons milieu staat men altijd op de eerste rij om tweede en zelfs derde kansen te geven, er is veel begrip voor van alles en nog wat, en meestal terecht. Maar nu het over iemand uit de eigen rangen gaat, is het resoluut een afgesloten verhaal. Bart heeft stommiteiten begaan en is daarvoor gestraft, hij wil nu verder met zijn leven en dat kan blijkbaar niet. Die hardheid staat in schril contrast met de ruimdenkendheid die velen pretenderen te hebben.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.