Luca Brecel op een drafje naar zestiende finales van Welsh Open, ook Ben Mertens stoot door

Luca Brecel (WR 10) liet er ook in de tweede ronde van het Welsh Open geen gras over groeien. Hij opende met een century plus een 83-break en gunde Elliot Slessor (WR 58) geen enkel frame (4-0). Brecel treft in de zestiende finales de Chinees Cao Yupeng (WR 54), die heel verrassend zijn landgenoot Ding Junhui (WR 24) ook al een 4-0 aansmeerde.

Met Ben Mertens (WR 115) plaatste zich nog een tweede Belg bij de laatste 32. In de tweede ronde zette de 18-jarige Oost-Vlaming Jackson Page (WS-63), net als Mertens voormalig Europees kampioen bij de U18 en de U21, met 4-2 opzij. Page scoorde met breaks van 105 en 83 in frame drie en vier het best, maar elk spelletje waarin geen hoge break viel, ging naar Mertens.

Het is de eerste keer dat Mertens de derde ronde van een rankingtoernooi bereikt. Om nog beter te doen moet hij voorbij de winnaar van een Engels onderonsje tussen man in vorm Chris Wakelin (WS-31) en David Gilbert (WS-19).

Neil Robertson (WS-4) zal volgende week zijn titel trouwens niet kunnen verdedigen op het Players Championship in Wolverhamton. De Australiër werd in Llandudno met 4-0 uitgeschakeld door thuisspeler Dominic Dale (WS-56) en valt zo buiten de top zestien op de Order of Merit over het lopende seizoen. (belga)