Vakbonden aanpakken, lagere leeflonen en geldkraan voor Wallonië en Brussel dicht: N-VA lost tipje van de sluier voor verkiezingen

De “nefaste rol die vakbonden spelen” moet aangepakt worden, en deelstaten die zich financieel in hun ongeluk storten, zullen een deel van of zelfs hun volledige federale dotatie verliezen. Dat zijn maar twee van de voorstellen die N-VA nu al lost in aanloop naar haar groot ledencongres, waar het programma waarmee de partij naar de kiezer trekt, zal worden afgeklopt.