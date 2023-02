Luca Brecel op een drafje naar zestiende finales van Welsh Open

Luca Brecel (WR 10) liet er ook in de tweede ronde van het Welsh Open geen gras over groeien. Hij opende met een century plus een 83-break en gunde Elliot Slessor (WR 58) geen enkel frame (4-0). Brecel treft in de zestiende finales de Chinees Cao Yupeng (WR 54), die heel verrassend zijn landgenoot Ding Junhui (WR 24) ook al een 4-0 aansmeerde. Met Ben Mertens (WR 115) plaatste zich nog een tweede Belg bij de laatste 32. Na zijn 4-2-zege tegen Jackson Page (WR 63), die eerder 14de reekshoofd Stuart Bingham wipte, treft Mertens nu Chris Wakelin of David Gilbert.

Luca Brecel-Elliot Slessor 4-0. Framescores: 106(100)-16, 83(83)-14, 75(44)-29, 54-20. (mg)