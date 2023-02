Geen herstructurering op til bij INNO, zegt CEO

INNO wordt mogelijk verkocht, maar er is bij de Belgische winkelketen geen herstructurering op til. Dat zegt de Belgische directie in een persbericht.

De Duitse eigenaar van INNO, Galeria Karstadt Kaufhof, zit in financiële moeilijkheden. De Belgische dochteronderneming is daarom in onderpand gegeven aan het stabilisatiefonds van de Duitse overheid.

Galeria moet nu alle scenario’s overwegen, inclusief een verkoop van de INNO-aandelen, luidt het. “Maar er vinden op dit moment geen concrete verkoopgesprekken plaats”, zo wordt herstructureringsexpert Arndt Geiwitz, die het Duitse bedrijf begeleidt, in het persbericht van INNO geciteerd.

Volgens de INNO-directie zijn de Belgische winkels succesvol. “Dit boekjaar liggen onze resultaten opnieuw ruim boven die van vorig jaar, dat een heel goed jaar was”, zegt CEO Armin Devender. Hij wil INNO “nog meer in het premiumsegment positioneren”.

“Zelfs als de aandeelhoudersstructuur daadwerkelijk zou wijzigen, zal dit geen veranderingen teweegbrengen voor onze medewerkers, klanten, winkels en partners,” zegt Devender. Hij ontkent dat er herstructureringsmaatregelen dreigen.