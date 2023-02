Voetballer van Turkse Hatayspor negen dagen na aardbevingen nog steeds niet terecht: “Alleen nog maar twee paar schoenen gevonden”

Christian Atsu (31), aanvaller van de Turkse club Hatayspor, is negen dagen na de aardbevingen in Syrië en Turkije nog steeds niet gevonden. Zijn makelaar deelde op Twitter een update over de situatie. “Meer steun is welkom. De zoektocht verloopt traag.”

“Het is nu negen dagen na de aardbeving en we hebben Christian nog steeds niet gevonden. Ik ben op de plek van de aardbeving in Hatay, met zijn familie. Wat we hier zien is onvoorstelbaar. Onze harten breken als we aan alle betrokkenen denken”, postte Nana Sechere op Twitter. “We hebben de exacte locatie van zijn kamer en twee paar van zijn schoenen gevonden.”

“We hebben gisteren bevestiging ontvangen dat thermische beelden tekenen vertonen van een vijftal levenden onder het puin, maar er wordt mij ook verteld dat het geen garantie is dat er zich echt nog levenden onder het puin bevinden. We hebben Christian zelf dus nog niet gevonden. Dit is een moeilijke situatie en we zijn alle Turkse en buitenlandse hulptroepen, lokale burgers en vrijwilligers extreem dankbaar voor hun werk. Maar meer steun is altijd welkom, want de zoektocht verloopt traag.”

Nog volgens Sechere helpt Hatayspor, de club waar Atsu voor uitkomt, niet mee bij de zoektocht. “Het is jammer dat de club niet naast ons staat om Christian te zoeken. We sporen de president van de club, en de burgemeester Lütfü Savas, aan om extra materialen te bieden om de reddingsoperatie te versnellen.”

Atsu kwam in het verleden nog uit voor onder meer FC Porto, Chelsea en Everton en tekende in september 2022 bij Hatayspor. De stad waar die club gevestigd is, Antakya, werd zwaar getroffen door de aardbeving. Het dodenaantal in Turkije en Syrië blijft intussen oplopen.