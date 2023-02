Twintigers krijgen tien maanden cel na openen lockers met universele code

Een 20-jarige uit Heusden-Zolder en een 22-jarige Diestenaar zijn dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 10 maanden cel. Bij trampolinepark Jumpsquare in Hasselt stalen ze een portefeuille nadat ze op een listige manier de universele code hadden bemachtigd.

Het duo waagde op 4 augustus 2020 zijn kans. In de kleedkamer gebaarde de jongeman uit Heusden-Zolder naar een personeelslid dat hij zijn locker niet meer open kreeg. De medewerker tikte daarop de universele code in wat de daders met veel aandacht bekeken. Ze noteerden de cijfercombinatie en waagden daarop hun kans in enkele lockers. Hun buit bedroeg een portefeuille met daarin zeventig euro. In hun jacht naar geld vergaten de twee twintigers dat er een bewakingscamera hing. Het was dan ook geen probleem om het tweetal te identificeren. De daders beschikten nog over een blanco strafblad, maar stuurden hun kat naar het proces. De Hasseltse strafrechter legde ze naast een effectieve celstraf van tien maanden ook 800 euro boete op. Elk draaien ze op voor de proceskosten van bijna 350 euro.