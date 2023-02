Het Kremlin heeft nog maar eens bewezen alles in de strijd te werpen om de oorlog in Oekraïne te winnen. Zelfs al moeten daarvoor elitetroepen als kanonnenvlees worden ingezet, zoals in het zuidoosten van Oekraïne. Daar is de 155ste marine-infanterie, zo’n 5.000 man sterk, bij de slag om Voehledar zo goed als volledig uitgeschakeld.