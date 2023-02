Bestuurder met voor 8.000 euro aan openstaande boetes loopt tegen lamp

Alken/Borgloon

Bij controles van de politie samen met de douane is maandag een man tegen de lamp gelopen die nog voor 8.000 euro boetes had openstaan. Omdat hij die niet meteen kon betalen, werd zijn auto getakeld. Nog twee bestuurders met samen een openstaande som aan boetes van 1.580 euro werden aan de kant gezet.

Bij de controles - die gebeurden in de Meerdegatstraat in Alken en de N79 in Borgloon - werden twee bestuurders betrapt die met rode diesel reden. Een bestuurder is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt nadat hij positief testte op drugs. Een niet verzekerde auto werd getakeld. mm