Hoe een tekenbeet Eddy tot indrukwekkende verzameling carnavalspullen bracht

Enkele jaren geleden moest Eddy zijn leven on hold zetten. Door een kwaadaardige tekenbeet liep de metselaar en begenadigde zaalvoetballer de ziekte van Lyme op. “Met blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Ik krijg mijn linkerhand niet meer open en voor mijn andere arm moet ik naar de kinesist. Van de ene dag op de andere zat ik thuis. Zoek een hobby, raadde een prof in Leuven me aan. Mijn pa had een twintigtal medailles, voornamelijk van prinsen uit Mechelen-aan-de-Maas. Daarmee is mijn nieuw hobby vijf jaar geleden begonnen.”

Niet dat Eddy nooit iets gehad heeft met carnaval. Als rasechte Mechelaar zat hij bij de Jeugd van de Oude Belgen, de oudste Maasmechelse carnavalsgroep, en later bij de ter ziele gegane Neerveldnarren. “Eigenlijk had ik ook ooit prins willen worden bij de Zavelzekskes. Misschien komt dat er ooit nog van”, lacht hij mysterieus. Zijn neefje, Jurgen Gilissen, zwaait zondag als Jurgen I de scepter Bij de Eisder Gijs tot Bosbeir in Eisden Dorp.

© Tom Palmaers

Intussen puilen de kasten en lades van Eddy uit met carnavalspullen. “Ik krijg het hele jaar door van alles. De mensen beginnen me te kennen. Ik steun iedere prins financieel en krijg dan een medaille in de plaats. Ik koop ook pins of medailles of er wordt gewoon geruild.”

Moeder Liz

Naast het ijzerwerk verzamelt Eddy ook andere carnavalgerelateerde spullen. Zoals de sigaar met het bandje van de allereerste prins Thei van de Zavelzekskes. In zijn woonkamer hangen sjaals, afkomstig van Sint-Truiden tot Keulen. In zijn museum staan koppen met prinsensteeks en zelfs een pop in prinsenkostuum. “Het kostuum van Peter I van de Zavelzekskes, gekregen van Peter Ramaekers, prins in 1999. Ik had ook de medaille van Moeder Liz, de enige prinses bij de Zavelzekskes in 1975, maar die heb ik aan het Zavelzekskesmuseum gegeven. Daar hadden ze het kostuum van Liz. Zonder medaille was dat niet af, vond ik. En dan krijg ik andere spullen in ruil”.Al heeft het huis van Eddy veel weg van een museum, veel bezoekers komen er niet over de vloer. “Dat gebeurt wel af en toe, maar je moet dan wel alleen zijn. Ik heb het meegemaakt dat ze hier met een groepje binnenkwamen en ik nadien constateerde dat er dingen ontvreemd waren. Dat doet pijn, vooral omdat dit voor mij een fulltime bezigheid”.

Duitsland

Maaskant Carnavalverzamelaar staat op zijn shirt, een hint naar de Facebookpagina waarop Eddy contact zoekt met andere verzamelaars. “Wij helpen elkaar. Ik heb goede contacten met Pascal Smets uit Wellen. Die heeft mij ingewijd. Nu doe ik hetzelfde met een jongen uit het Nederlandse Echt. Binnenkort trekken we samen naar het carnavalsmuseum in Keulen”.

© Tom Palmaers

Eddy haalt veel van zijn verzameling in Duitsland. “Ik ben van plan om lid te worden maken van het Willy Osterman Gezelschap in Keulen. Dan heb je overal in Keulen gratis toegang en mag je in de stoet meelopen”, zegt de man die in het huis van ereprins Roel Rutten (2005) woont. Maandag zit Eddy op uitnodiging ook op de eerste rij tijdens de Rosenmontagszug in Aken in Duitsland.