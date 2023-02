Oudsbergen

Dinsdagavond arriveren in het Natuurhulpcentrum twee jonge leeuwinnen uit Oekraïne. Intussen staat de Opglabbeekse teller van opgevangen Oekraïense dieren al op 20. Een druppel op een hete plaat. Want er zijn nog een 100-tal wachtende dieren in een Poolse zoo. En daar komen er dagelijks bij.