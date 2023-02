Verdachte weerballon boven Roemenië gedetecteerd

Twee gevechtsvliegtuigen werden dinsdag uitgestuurd naar het zuidoosten van Roemenië zo’n tien minuten nadat het luchtbewakingssysteem een verdacht object had gedetecteerd. Het ministerie van Defensie spreekt momenteel van een ‘verdachte weerballon’ die op een hoogte van 11.000 meter vliegt. Meer informatie is er voorlopig nog niet.

In de afgelopen dagen kwamen er verschillende berichten binnen van mysterieuze objecten in het Noord-Amerikaanse luchtruim. Vrijdag werd zo’n object boven Alaska uit de lucht geschoten, zaterdag eentje boven het aangrenzende Yukon-territorium in Canada en zondag nog eentje boven Lake Huron, een meer in Michigan op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. Op 4 februari was er sprake van het eerste ‘object’ dat werd afgeschoten voor de kust van South Carolina.

Over die laatste drie objecten boven het Noord-Amerikaanse luchtruim is nog niet erg veel geweten. Maar de ballon die op 4 februari boven South Carolina werd afgeschoten, is volgens de Amerikanen een Chinese spionageballon. China zelf heeft het altijd op een weerballon gehouden.

Nu mengt ook Japan zich in de kwestie. Het Japanse ministerie van Defensie gaf dinsdag aan dat het “een sterk vermoeden” heeft dat Chinese spionageballonnen het Japanse luchtruim zijn binnengedrongen de afgelopen jaren. Sinds 2019 zou er sprake zijn van minstens drie incidenten. Eentje in 2019, eentje in 2020 en eentje in 2021. Japan vraagt nu aan China om de feiten te verifiëren en te verzekeren dat het niet opnieuw zal gebeuren.

(sgg)