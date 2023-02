Twee inbraken in Zonhoven

Zonhoven

Nadat ze een deur hadden geforceerd zijn dieven in een praktijk op de Engstegenseweg binnengedrongen. Alle ruimtes werden doorzocht. Op het eerste gezicht is er niets gestolen. De feiten werden dinsdagvoormiddag bij de politie gemeld. Ook in de Jacob Lenaertsstraat werd een inbraak in een gebouw vastgesteld. Ook daar lijkt geen buit te zijn gemaakt. mm