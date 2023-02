Nee, Idris Elba wordt niet de nieuwe James Bond: “Ik ga John Luther zijn”

Niet James Bond, wel John Luther. Dat zijn de plannen van acteur Idris Elba. “We werken al zo’n 10 jaar aan de televisieshow en dus is de natuurlijke ambitie om het naar het grote scherm te brengen, en dus zijn we hier met de eerste film”, zei hij. “Weet je, veel mensen hebben het over een ander personage dat begint met J en eindigt op B, maar ik ga die man niet zijn. Ik ga John Luther zijn. Dat is wie ik ben.”

Elba nam vijf seizoenen lang de rol van Luther op zich in de gelijknamige serie. Nu verschijnt eind januari de film Luther: The Fallen Sun in de cinema’s en enkele weken later zal die ook op Netflix te zien zijn.

Elba was een van de topfavorieten om Daniel Craig op te volgen als de meest gekende Britse spion. Maar hij zal het dus niet worden.

(sgg)