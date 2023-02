Elise Mertens niet voorbij openingsronde van WTA-toernooi in Doha

De Hamontse ging er in de openingsronde in twee sets uit tegen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 42): 6-4 en 7-6 (8/6) na 1 uur en 56 minuten. De onderlinge stand in de confrontaties is nu 3-1 in het voordeel van de Amerikaanse, die in de tweede ronde tegenover de Poolse Iga Swiatek staat, de nummer een van de wereld.

Mertens moest de voorbije dagen kwalificaties spelen om zich voor de hoofdtabel van het toernooi in Doha te plaatsen. De 27-jarige Limburgse rekende maandag in haar derde en laatste kwalificatieronde in drie sets (6-4, 2-6 en 6-4) af met de Roemeense Elena Gabriela Ruse (WTA 143).

In het dubbeltoernooi speelt Mertens aan de zijde van de Wit-Russische Victoria Azarenka. Hun eerste tegenstanders zijn de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Nederlandse Demi Schuurs (het derde reekshoofd). Kirsten Flipkens vormt een duo met de Duitse Laura Siegemund. Zij openen tegen de Japanners Shuko Aoyama en Makoto Ninomiya.