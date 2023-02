Geen zwart geld meer in het amateurvoetbal! Dat is het opzet van een hervormingsplan, dat Voetbal Vlaanderen vanaf 1 juli verplicht aan alle clubs uit de lagere reeksen. Of dat ook effectief het einde van de ‘envelopkes’ betekent, is nog maar de vraag. “Maar de excessen moeten er wel uit”, beseft men ook bij de Limburgse amateurclubs.