Lommel opent Relegation Play-offs tegen SL16 FC, Jong Genk vier keer op zelfde dag als A-ploeg

Lommel SK trekt op vrijdag 24 februari op de eerste speeldag van de Relegation Play-offs in de Challenger Pro League naar SL16 FC. Jong Genk komt een dag later in actie op het veld van Deinze. Dat maakte de Pro League dinsdag bekend. Opmerkelijk: Jong Genk speelt zijn eerste vier wedstrijden op dezelfde dag als de A-ploeg in de Jupiler Pro League.

Afgelopen weekend eindigde de reguliere competitie in de Challenger Pro League. De top zes, met daarin leider RWDM (46 punten), Beveren (43), Beerschot (38), Lierse (36), Club NXT (36) en RSCA Futures (34), speelt de play-offs voor promotie naar de Jupiler Pro League. Voor die promotie komen de beloftenteams van Club en Anderlecht evenwel niet in aanmerking. Op zaterdag 25 februari trappen Club NXT en Beveren die Promotion Play-offs op gang. Een halvering van de punten is er niet, de laatste speeldag is voorzien op zaterdag 13 mei. Op 4 maart is er al een eerste topper tussen Beveren en RWDM.

Lommel (32), Deinze (30), Jong Genk (19), Dender (19), SL16 FC (18) en rode lantaarn Virton (14) knokken vanaf eind februari tegen de degradatie. Wie als laatste eindigt, degradeert onherroepelijk naar eerste nationale, de hoogste klasse van het amateurvoetbal. Met een straatlengte voorsprong op de andere teams staan Lommel en Deinze er nog voor de start heel goed voor. Lommel opent de Relegation Play-offs op vrijdag 24 februari op het veld van SL16 FC. Jong Genk maakt een dag later, op zaterdag 25 februari, de trip naar Deinze.

Opmerkelijk: Jong Genk speelt zijn eerste vier wedstrijden in de play-offs op dezelfde dag als de A-ploeg. Oorspronkelijk zouden de Genkse jonkies op vrijdag 3 maart thuis spelen tegen SL16 FC, maar dat is 5 maart geworden door de Youth League-match tegen Atlético Madrid op 1 maart. Op 5 maart staat voor de A-ploeg de derby op het veld van STVV op het programma.

Ontdek hier de volledige kalender van Lommel SK:

24 februari om 20u: SL16 FC - Lommel SK

3 maart om 20u: Lommel SK - Dender

12 maart om 19.15u: Lommel SK - Jong Genk

18 maart om 16u: Deinze - Lommel SK

2 april om 16u: Lommel SK - Virton

9 april om 16u: Virton - Lommel SK

14 april om 20u: Lommel SK - Deinze

21 april om 20u: Jong Genk - Lommel SK

6 mei om 20u: Dender - Lommel SK

12 mei om 20u: Lommel SK - SL16 FC

Ontdek hier de volledige kalender van Jong Genk: