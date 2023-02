Van elfen tot konijnen: luxemerk tovert modellen op de catwalk om tot sprookjesachtige dieren

Tijdens de New Yorkse modeweek heeft het Amerikaanse merk Collina Strada de nieuwste najaarsmode voorgesteld, al ging de aandacht niet alleen naar de kleding. Het label stuurde bijna alle modellen de catwalk op als creaturen die zo uit een fantasyfilm zouden kunnen komen. Van elfenoren of vogelbekken tot konijnensnoetjes en een varkenssnuit: het defilé werd een beestige aangelegenheid.

De modewereld put vaak inspiratie uit het dierenrijk, met wisselende resultaten tot gevolg: soms leidt het tot mooie creaties, soms tot afschuwelijke probeersels en nog andere keren tot een heleboel controverse. Een paar weken geleden bewees Schiaparelli vooral dat laatste tijdens de coutureweek in Parijs. Ontwerper Daniel Roseberry toonde jurken met een levensechte 3D-leeuwenkop in verwerkt. Hij kreeg kritiek omdat de designs trofeejacht zouden verheerlijken.

Dat de inspiratie ook op een ludieke manier kan worden uitgewerkt, bewijst Hillary Taymour, hoofdontwerpster bij het ecologisch gedreven Collina Strada. Zij onthulde afgelopen vrijdag gelaagde outfits, gepresenteerd door modellen die werden gegrimeerd door visagiste Isamaya Ffrench. Zij beschilderde dagenlang protheses om dames en heren in sprookjesachtige dieren te transformeren. De boodschap achter haar Please don’t eat my friends-lijn? “Het gaat over de maatschappij en alle modewoorden. Wees vegetariër, eet je broccoli, weet je, al dat soort dingen”, staat er te lezen in de Britse Vogue.