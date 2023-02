Peter Renkens, frontman van de Confetti’s, overleden

De new beat-groep uit Antwerpen scoorde in de jaren 80 een wereldwijde monsterhit met The Sound of C, waarvan de videoclip in het centrum van de stad werd opgenomen. Daarna scoorde Renkens onder meer nog hits met C in China, C’ Day en Put ‘m Up.

Aanvankelijk werkte Renkens als ober in de gelijknamige discotheek Confetti’s in Brasschaat en waren het nummer en de videoclip van The Sound of C bedoeld als promotiestunt voor de discotheek. Maar het nummer zorgde ervoor dat de muziekformatie Confetti’s meteen immens populair werd.

DJ Serge Ramaekers had toen een belangrijk aandeel in dit succes. Hij was de componist van het nummer The Sound of C. “Peter Vanderhallen, zaakvoerder van The Confetti’s, vroeg me om zelf eens een nummer te componeren. Het werd The Sound of C, verwijzend naar Chrisje, de vriendin van Peter. Later is daar een legendarische clip van gemaakt met de boomlange ober Peter Renkens die als dansend een druk kruispunt aan de Antwerpse Keyserlei op stelten zet”, zei Serge Ramaekers in 2021 aan onze zusterkrant Gazet van Antwerpen.

Maar Renkens kampte al van tijdens zijn jeugd met psychische problemen. Wat de exacte doodsoorzaak is, is nog niet bekend.

