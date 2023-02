Kleuters van De Halte spelen hoofdrol in wervelend junglefeest

Martenslinde

Voor de kleuters van SBS De Halte in Martenslinde werd het schoolfeest een spannende onderneming. “We hebben dit jaar gekozen voor het thema jungle. De kleuters waren formidabel en zorgden voor een spetterend optreden”, vertelt juf Lieve. De kleine sterren veranderden in dansende en zingende apen, leeuwen, olifanten en krokodillen. “Onze generale repetitie brachten we voor het lager onderwijs, daags nadien was het de beurt aan de grote show in Zaal Amandus”, aldus juf Elke. En zoals het hoort doken in de jungle ook Tarzan en Jane op. Met als kers op de taart een liefdesmoment dat werd gesmaakt door het publiek. “Toen Jane en ik verliefd werden op elkaar was er super veel applaus”, lacht de stoere Tarzan aka Felix (6). (joge)

Het werd een beestachtig goed kleuterschoolfeest — © RR