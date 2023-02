Jonge kunstenaars maken reuzegrote taart voor 50-jarige Kunstkoepel

Bilzen

Het feestprogramma van Kunstkoepel, de Academie voor Beeld in Bilzen, is in volle gang. “Ons 50-jarig bestaan laten we uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. Afgelopen weekend organiseerden we workshops voor 6 tot 12-jarigen om te proeven van de diverse creatieve richtingen in onze academie”, vertelt directeur Annick Schoemans. In de exporuimte van De Kimpel lieten de jeugdige kunstenaars hun fantasie de vrije loop en werd er een reuzengrote verjaardagstaart geknutseld met kleurrijke elementen en allerhande feestelijke symbolen. “We tekenen en knippen de diverse sjablonen uit om de taart aan te kleden”, vertelt Emmy-Lou (8). “De taart van karton is heel hoog en al mooi versierd”, lacht Maud (8). Al dat kunstzinnige werk kun je de volgende dagen nog komen aanschouwen in het cultuurcentrum. (joge)