Romantiek in het rifaquarium: duiker vraagt vriendin ten huwelijk in Zoo Antwerpen

Voor duiker Wim van Zoo Antwerpen bleek op één knie gaan iets te gewoontjes, dus besloot de man zijn vriendin onder water ten huwelijk te vragen. Vanuit het rifaquarium in de zoo toonde hij haar een schatkistje met een ring in en een bord met ‘Wil je met me trouwen?’ op. De verraste vrouw knikte meteen ja. “Proficiat! ️We wensen jullie een bubbelend leven samen!”, schrijft Zoo Antwerpen op sociale media.