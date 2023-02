Giraf overleden in New York nadat hij zijn nek breekt bij incident met poort

Een giraf in de Seneca Park Zoo in de Amerikaanse staat New York is overleden nadat hij vast kwam te zitten in een poort in zijn verblijf. Uit de autopsie bleek dat de giraf zijn nek gebroken heeft.

De zes jaar oude Parker werd zondagochtend door de verzorgers in zijn verblijf gevonden, maar het bleek onmiddellijk ernstig te zijn. De dierenarts werd erbij geroepen, maar alle hulp kwam te laat. De giraf was blijkbaar vast komen te zitten in een poort in zijn verblijf. Uit de autopsie bleek dat Parker zijn nek gebroken had bij het incident en daardoor gestorven is.

“Bij nader inzien blijkt uit de aard van de breuk en wat we kunnen zien dat de dood vrijwel onmiddellijk intrad,” vertelde de verantwoordelijke van het park aan de media. “Het is dus niet iets waarbij hij lange tijd vastzat. Zodra hij vast zat en probeerde zich te bevrijden, zou die breuk onmiddellijk opgetreden zijn.”

Volgens de zoo wordt de bewuste poort in verschillende dierentuinen gebruikt en waren er tot nu toe nog geen problemen mee. Ze hebben de fabrikant ondertussen wel op de hoogte gebracht en zullen ook de andere poorten in het verblijf aanpassen voor de veiligheid van de andere giraffen in de zoo.

