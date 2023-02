Slecht nieuws voor Radja Nainggolan: SPAL zet coach Daniele De Rossi aan de deur, de man voor wie hij tekende in Ferrara

De 39-jarige De Rossi was nog maar sinds oktober aan de slag bij de club uit Ferrara. Hij ondertekende toen een overeenkomst tot medio 2024. SPAL stond toen op de veertiende plaats in de Serie B, intussen zijn ze weggezakt naar de achttiende stek, de eerste degradatieplaats.

De voorbije weken liet de club een nul op negen noteren en dat betekende het einde van De Rossi, die vorige maand zijn maatje en voormalig Roma-ploegmakker Radja Nainggolan terug naar Italië lokte. De 34-jarige voormalige Rode Duivel zette er zijn krabbel onder een contract tot eind dit seizoen, een verbintenis die automatisch met een jaar wordt verlengd als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook Sebastiano Esposito, ex-Anderlecht, vond intussen onderdak bij SPAL.

Nainggolan belandde dit seizoen op een zijspoor bij Antwerp en zag er zijn contract ontbonden. Tot half oktober was hij een vaste waarde in het elftal van Mark van Bommel maar dan werd hij uit de kern gezet na een aantal incidenten. Zo werd de “ninja” even opgepakt nadat hij betrapt was op autorijden zonder rijbewijs en werd hij een uur voor de match tussen Standard en Antwerp gefilmd toen hij op de bank aan het vapen was. Eind 2022 werd zijn contract in onderling overleg ontbonden.

Nainggolan voetbalde in Italië ook voor Piacenza, Cagliari en Inter. In de zomer van 2021 keerde het voormalige Beerschot-product terug naar zijn geliefde Antwerpen om er voor het stamnummer 1 te gaan spelen. In totaal kwam de voormalige Rode Duivel 55 keer in actie voor de Great Old (zes goals, vijf assists).

