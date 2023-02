Drie zeemeerzwemmers getuigen over hun hobby: “Nog te vaak wordt gedacht dat het iets is voor kinderen”

Ze duiken – letterlijk – overal op. Met hun feeërieke staarten en gracieuze moves: vrouwen die zich geregeld omtoveren tot zeemeermin. Ze kopen imposante vinnen, spreken af in zwembaden, geven shows en zelfs lessen aan al wie ook wil leren ‘zeemeerzwemmen’. En dan moet de nieuwe film van De kleine zeemeermin nog in de zalen komen. Een duik in de onderwaterhype van de mermaids.