Ons Verlangen Beverst geeft Celtic Farewell Concert

Voor een afgeladen volle kerk in Schoonbeek concerteerde het Jeugdorkest Harmominie (onder leiding van Nick Thijssen) en de harmonie (onder leiding van. Roel Aerts) ter nagedachtenis voor de in coronatijden overleden eremuzikanten en leden van het Beschermcomité. Het werd een gevarieerd programma waarbij de leden van Harmominie aansluitend de kans kregen om samen met de harmonie te concerteren. De concertnamiddag werd afgesloten met een gezellig receptie.Heb je interesse om aan te sluiten bij de jeugdharmonie? Neem vrijblijvend contact met ons op via onze website.Het volgende optreden van de harmonie zijn de jaarlijkse Galaconcerten in de Velinx, dit jaar op 18 en 19 maart..