Advocaat reageert na zelfmoordpoging Bart De Pauw: “Door die zaak is hij een soort paria geworden”

Volgens John Maes, een van de advocaten van Bart De Pauw, is er de laatste jaren heel veel op zijn cliënt afgekomen. “Ik wist dat het niet altijd goed ging met hem”, vertelt de Antwerpse strafpleiter. “Ik ben inderdaad geschrokken, maar tegelijkertijd ook niet. Door alle aantijgingen, vanaf de zaak publiek werd tot na het proces, is hij uiteindelijk een soort paria geworden. Het voorwerp van spot, soms zelfs vernederend. Ik vermoed dat het voor hem op een bepaald moment ondraaglijk is geworden.”

“Ik vind het heel erg dat het zo moet lopen”, zegt de advocaat. “Dit had heel anders kunnen lopen. Ik ben vandaag nog steeds overtuigd dat het vanaf het prille begin tot bemiddeling had kunnen komen. Ik blijf ervan overtuigd dat de VRT dit van bij het begin verkeerd heeft aangepakt en dat zij die een klacht hebben neergelegd, nooit hadden gewenst dat het zo’n procedureslag werd. Als men minder voortvarend was geweest, en even wat beter nagedacht had, dan had dit niet tot zo’n publiekelijk proces en zelfs niet eens een strafprocedure moeten komen.”

Bart De Pauw en zijn echtgenote tijdens het proces. — © Tim Dirven

Advocaat John Maes houdt een slecht gevoel over aan dat proces. “Ik stond voor het eerst op een proces waar alle partijen zeiden dat ze daar liever niet stonden. Waarom stonden wij daar dan? Deze zaak heeft een dimensie gekregen die het volgens mij nooit had mogen krijgen. Want in een rechtszaal krijg je hoe dan ook polarisering, en dan wordt het moeilijk om tot een oplossing te komen. Zeker in een publiek proces, met een mediafiguur, waarbij men smult van alle details. Op het einde van de rit zijn er dan geen winnaars… Dus ja, deze zaak had anders opgelost kunnen raken. Deze zaak moest via bemiddeling gaan. Mensen denken soms dat de impact van zo’n proces van je afglijdt. Maar Bart De Pauw is een mens zoals u en ik. Met zijn fouten ook, dat is evident, maar dit heeft hij niet verdiend. Niemand wil nog met hem samenwerken. Zijn vennootschap Koeken Troef! is ondertussen tot bijna niets herleid. Ik kan me ergens voorstellen dat hij geen toekomstperspectief meer zag.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.