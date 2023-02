20-jarige bestuurder inhaleert lachgas voor neus van agenten: auto getakeld

Dilsen-Stokkem

De politie heeft maandag even voor middernacht een auto laten takelen van een bestuurder die positief testte op drugs.

Een patrouille van de politie zag hoe de 20-jarige man terwijl hij op de Europalaan in Dilsen reed, inhaleerde van een ballon die met lachgas was gevuld. Hij moest aan de kant. In de auto werden nog twee flessen met lachgas gevonden. Hij bleek ook onder invloed van andere drugs te zijn. De nodige verkeersboetes en gas-pv’s werden opgesteld. mm