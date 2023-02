Tweede hoogspanningslijn tussen België en Duitsland in de maak

Er is een tweede hoogspanningslijn tussen ons land en Duitsland in de maak. Hoogspanningsnetbeheerder Elia en zijn Duitse sectorgenoot Amprion hebben daarover een akkoord ondertekend.

Beide netbeheerders ondertekenden een ‘memorandum of understanding’ voor de bouw van een tweede grensoverschrijdende interconnector. Dat gebeurde in de marge van een Belgische-Duitse energietop, die dinsdag in Zeebrugge plaatsvindt.

Vandaag zijn de stroomnetten van beide landen al verbonden via ALEGrO, een ondergrondse hoogspanningskabel. Bedoeling is dus een tweede dergelijke verbinding te bouwen. Die zou evenwel niet voor 2037 in dienst worden genomen.