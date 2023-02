Brussel test voor het eerst radars die geluid van auto’s meten

De geluidoverlast van voertuigen is nog een miskend volksgezondheidsprobleem en een ergernis, oordeelt het Brussels gewest. Het kan bijvoorbeeld gehoorproblemen, hart- en vaatziekten, migraine en slapeloosheid veroorzaken. Volgens een studie van de École de santé publique van de ULB wordt 70 procent van de Brusselse bevolking blootgesteld aan een geluidsniveau dat hoger ligt dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen waarde voor het wegverkeer.

Om het lawaai en de impact van voertuigen nauwkeurig te meten, gaat Leefmilieu Brussel twee prototypes van geluidsradars een maand testen. De eerste is dinsdag opgehangen aan de Louis Bertrandlaan, in een rustige wijk nabij het Josaphatpark in Schaarbeek. Het tweede model wordt deze zomer geïnstalleerd aan een drukke gewestelijke verkeersader. Als de toestellen en resultaten betrouwbaar blijken, kunnen er mogelijk meer geluidsradars komen.

“Dit toestel is vergelijkbaar met een klassieke radar, behalve dat het geluid meet in de plaats van snelheid. Het heeft verschillende microfoons en camera’s die de nummerplaten van voertuigen scannen en hun snelheid meten”, vertelt Catherine Lecointre, geluidsexperte bij Leefmilieu Brussel. “Dankzij een samenwerking met de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen zal Leefmilieu Brussel dus over een geluidsniveau beschikken dat gekoppeld is aan een nummerplaat en de technische kenmerken van het voertuig. Al die gegevens, die systematisch worden geanonimiseerd, worden vervolgens geanalyseerd”, besluit de geluidsexperte.