Europese Unie voegt Rusland toe aan zwarte lijst van belastingparadijzen

De ministers van Financiën van de 27 EU-landen hebben Rusland toegevoegd aan de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Het land hanteert volgens hen een speciale, fiscaal schadelijke regeling voor multinationals, terwijl bovendien door de oorlog in Oekraïne de dialoog tussen Brussel en Moskou over belastingkwesties tot stilstand is gekomen.