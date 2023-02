Bij de actie op de wekelijkse markt in Hasselt was er aandacht voor singles. — © Dirk Jacobs

Hasselt

Pal op Valentijnsdag voert ABVV op verschillende plaatsen in het land actie voor de verlaging van de energiefactuur, voor betaalbaar wonen, voor eerlijkere belastingen en voor meer sociale bescherming. Opmerkelijk, bij de actie op de wekelijkse markt in Hasselt, is de aandacht voor singles. Maar voor iedereen was er, uiteraard, een rode roos of zoethoudende lolly.