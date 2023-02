Personeelsleden PXL mogen ontbijten met de baas

De 1.352 personeelsleden van Hogeschool PXL krijgen vanaf nu maandelijks de kans om samen met 9 collega’s en grote baas Ben Lambrechts in dialoog te gaan in de XIOR-toren in Hasselt.

"Het gevoel van een familie behouden in een steeds groeiende organisatie, dat is het doel van het nieuwe concept ontbijten met de baas", zegt initiatiefneemster en directie-assistente Kim Deflem. Algemeen Directeur Ben Lambrechts: “Het eerste ontbijt vond plaats op vrijdag 3 februari en was meteen een schot in de roos. Ik heb kunnen spreken met zowel de nieuwe als de oude garde PXL’ers; met o.a. een opleidingshoofd, een HRM-stafmedewerkster, een lector en een studentenbegeleider. Het was een mooi moment waarin we mekaar beter konden leren kennen en inspireren.”Het thema van deze eerste editie was de 'X-factor' (de PXL-visie), die dit jaar samen met Hogeschool PXL zijn 10de jubileum viert. Uiteraard werd er ook uitgeweid en kwamen diverse andere thema’s aan bod tijdens het ontbijt.