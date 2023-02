Hydratatiemotivatie van Tiktok, een opa-blazer en een vintage adresje: shoptips van team Billie

Dubbel duurzaam

© Studio KATHAN

Ook tweedehands- en vintagemodefan? Dan is er een fijn nieuw adresje: Britt Van Marsenille, die je kent van Factcheckers, Voor hetzelfde geld en De madammen opende in Antwerpen For the love of life, pop-upwinkel en sociaal project: “In de winkel werken mensen die om wat voor reden ook een lange strijd tegen kanker, gevlucht, een lichaam dat is opgebrand, de Nederlandse taal nog niet machtig toch het enthousiasme en de moed hebben om weer een eigen plek te veroveren in onze maatschappij”, zegt Britt. In de rekken vind je kleren van Oxfam en Kringwinkel. Loopt ons vintage modehart dubbel warm voor.For the love of life, Kammenstraat, Antwerpen

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.