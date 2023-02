Turkse families uit Beringen vechten jarenlange vete met baseballknuppel uit

Al sinds 2018 gaan de families met elkaar in de clinch. Vaak vechten ze hun ruzies uit in de Stationsstraat in Beringen. Aan de basis van de vete ligt een discussie met gekrenkte ego’s naar aanleiding van een trouwpartij. Er is verwantschap tussen de families die uit dezelfde streek van Turkije komen. Meermaals is het al tot heibel en rechtszaken gekomen. Twee broers van de familie Y. kregen in 2020 al vijf jaar cel voor een knokpartij waarbij ze een mes trokken en met een hamer een klap uitdeelden. Een jaar eerder kwam een moordpoging met twee messteken een lid van familie K. al op zes jaar cel te staan. Het slachtoffer was toen een 19-jarige kapper van clan Y.

Twee jaar cel gevraagd

Deze keer was een vechtpartij op 12 oktober 2019, in opnieuw de Stationsstraat, het onderwerp in de rechtbank. De 35-jarige S. K. kreeg meerdere klappen op het hoofd met een baseballknuppel. Bij het arriveren van de politie lag het slachtoffer in een plas bloed op de grond. Omringd door tal van omstaanders, die tegen de politie vooral de lippen stijf op elkaar hielden. Het slachtoffer hield er onder meer een neusbreuk, esthetische schade, een blessure aan de schouder en een gebroken oogkas aan over. De procureur vorderde twee jaar cel tegen twee familieleden van de clan Y. Enkel een 41-jarige verdachte was dinsdag in de rechtbank aanwezig, waardoor de anders zo heftige discussies achterwege bleven. Door het uitblijven van een tolk lag het proces stil. Het deed de rechter de wenkbrauwen fronsen dat de betichte al sinds 2001 in het land is, over de Belgische nationaliteit beschikt, maar nauwelijks Nederlands spreekt.

Ontkenning

De tussenkomst van de tolk leverde alleen maar ontkenning op. “Ik heb niets gezien. Ik heb enkel de andere weggetrokken.” Zijn advocaat, Jan Swennen, vroeg de vrijspraak voor de man. De raadsman wees op het blanco strafregister, tegenstrijdige verklaringen en het uitblijven van objectieve bewijzen. Hij schetste dat de gemoederen extra verhit waren omdat amper een dag eerder de veroordeling tot zes jaar was uitgesproken voor de moordpoging. Het andere familielid daagde niet op en liet zich evenmin vertegenwoordigen. Tegen het slachtoffer vorderde het parket vier maanden cel omdat hij ook stevige klappen zou uitgedeeld hebben. Advocaat Philip Daeninck opperde voor hem eveneens de vrijspraak. “Hij heeft geen slagen uitgedeeld. Integendeel. Er is zo hard op hem geslagen dat de baseballknuppel brak. Veelzeggend.” Vonnis op 21 maart.