Diego Ulissi sprint naar de zege in Oman, drie Belgen in de top-tien

Diego Ulissi heeft de vierde etappe van de Ronde van Oman gewonnen. De 33-jarige Italiaan van UAE Team Emirates was na een pittige rit met aankomst op de Yitti Hills de snelste van een uitgedund pelotonnetje. Jordi Warlop (Soudal - Quick-Step) finishte als vierde. Met Jenthe Biermans (zesde) en Maxim Van Gils (achtste) eindigden nog twee landgenoten in de top-tien. Matteo Jorgenson blijft leider.

Met 204,9 km stond de langste etappe in deze Ronde van Oman op het programma. Na het klimgeweld van de voorbije dagen hoopten de sprinters misschien op een kans, maar met aankomst op Yitti Hils, 1,7 km aan 5,8 procent, leken die kansen gering, bovendien lag er nog een pittige helling in de finale om het kaf van het koren te scheiden.

Het duurde lang vooraleer de vroege vlucht vorm kreeg. Pas na zo’n 80 km kregen we een kopgroep van vier, onder hen geen landgenoten. Ze bleken vogels voor de kat. Lotto Dstny wilde Maxim Van Gils in stelling brengen op de eerste klim. Dat lukte onder toedoen van Thomas De Gendt. Hij lanceerde Van Gils die het peloton uit elkaar ranselde, maar moest zelf passen toen Lutsenko daarna aan de boom schudde. Leider Jorgenson kon wel volgen, Mauri Vansevenant, tweede in de stand, ging mee, Van Gils was niet ver. In de afdaling kwam alles evenwel weer bij elkaar.

Snelle man Pascal Ackermann wilde daarna anticiperen op de lastige helling aan de finish en muisde er vanonder. Zijn poging strandde pas op de slotklim, waarna Roger Adria het probeerde. Hij werd onder de vod van 1 km gegrepen door een uitgedund peloton van zo’n 45 renners.

In de sprint toonde Ulissi z’n snelle benen. Hij haalde het voor Axel Zingle en Ide Schelling. Ulissi schuift dankzij z’n zege op naar de tweede plaats in het klassement, op vijf tellen van leider Jorgenson. Vansevenant valt terug naar plek drie, eveneens op vijf seconden. Maxim Van Gils is vijfde op 15 seconden, Cian Uijtdebroeks negende op 18 tellen.

Woensdag staat de slotrit naar Green Mountain op het programma.

Top-twaalf etappe vier

1. Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

2. Axel Zingle (Cofidis)

3. Ide Schelling (BORA - hansgrohe)

4. Jordi Warlop (Soudal - Quick Step)

5. Louis Bendixen (Uno-X Pro Cycling Team)

6. Jente Biermans (Team Arkéa Samsic)

7. Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team)

8. Maxim Van Gils (Lotto Dstny)

9. Jesus Herrada (Cofidis)

10. Alexey Lutsenko (Astana)

11. Luca Van Boven (Bingoal WB)

12. Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team)