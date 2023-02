Hij voelt zich beperkt in zijn relatie. Telkens hij iets wil doen zonder haar moet hij toestemming vragen. En als hij die krijgt, moet hij het achteraf bekopen met slinkse opmerkingen. Hij denkt luidop over scheiden, als weg naar de vrijheid. Maar is dat geen vlucht? Relatie-experte Rika Ponnet suggereert een andere stap, richting échte consensus.